Boletim aponta leve melhora do Papa e fim de insuficiência renal

ROMA, 26 FEV (ANSA) – O papa Francisco, internado há mais de 10 dias no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, apresentou novamente nesta quarta-feira (26) uma “leve melhora” em suas condições clínicas.

De acordo com o novo boletim médico, divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano, a leve insuficiência renal constatada no líder da Igreja Católica nos últimos dias foi resolvida.

A nota acrescenta que a tomografia computadorizada do tórax realizada ontem (25) no religioso “evidenciou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar”.

O pontífice de 88 anos, que recebeu a Eucaristia e fez algumas atividades laborais, manteve o tratamento de “oxigenoterapia de alto fluxo”, além de novamente não ter tido crises respiratórias.

Apesar da nova melhora no quadro de saúde do Papa, os médicos do Gemelli optaram em não dar um prognóstico. (ANSA).