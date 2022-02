Bolada! Card raro de Kobe Bryant é comprado por mais de R$ 10 milhões Além da peça do ex-jogador, apenas outros duas foram arrematadas por este valor

Um colecionador nos Estados Unidos desembolsou mais de 2 milhões de dólares (mais de R$ 10 milhões) para ter um card do ex-jogador de basquete Kobe Bryant. A peça sequer tem autógrafo do atleta, mas se trata de um item raro, da temporada de 1997/1998, uma das primeiras do atleta pelo Los Angeles Lakers.

– Esse provavelmente é o melhor card do Kobe existente. É difícil acha-lo em qualquer condição, porque são muito delicados. Agora achar um em uma condição tão boa, é incrivelmente raro – disse Jesse Craig, diretor da casa de leilões nos Estados Unidos.

Além do card de Kobe, apenas outros dois ultrapassaram o valor de 2 milhões de euros: Lebron James, com autógrafo, na temporada de calouro, e Luka Doncic, do Dallas Mavericks, também autografado. Kobe Bryant morreu em acidente de helicóptero, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020.

