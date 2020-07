Bola do Campeonato Francês é lançada no Brasil Modelo 'Elysia' será comercializada em todo Brasil pela marca uhlsport

A Ligue 1 Conforama, primeira divisão do Campeonato Francês, acaba de ficar mais próxima do Brasil. Fãs de craques como Neymar, Mbappé, Di Maria e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, além dos brasileiros Thiago Mendes, do Lyon, e Luís Araújo, do Lille, poderão sentir o “gostinho” da bola que passa pelos pés dos jogadores que atuam na elite francesa.

A uhlsport, marca alemã de produtos esportivos, está trazendo para o mercado brasileiro, em primeira mão, a Elysia, bola que começou a ser utilizada na temporada 2017/2018 na França.

– Trouxemos a melhor tecnologia em bolas da Europa para os gramados brasileiros. O mercado brasileiro tem relevância mundial e a uhlsport está atenta a isso. O fã brasileiro também passou a prestar mais atenção ao campeonato francês, que hoje conta com muitos craques, como o atacante Neymar. Agora, todos os brasileiros poderão usufruir da qualidade da Elysia – afirmou César Ferreira, CEO da uhlsport no Brasil.

Serão cinco versões ao todo, três para o campo (Elysia Match Pro, Elysia Pro Training 2.0 e Elysia Pro Ligue) e duas Society (Elysia Society Low Kick e Elysia Society Pro). Todas as versões são produzidas com a exclusiva tecnologia Alemã THERMO-SYNERGY, que combina costuras profundas e dupla camada de colagem para 0% absorção de água.

Confira detalhes do modelo Elysia, da uhlsport (Foto: Divulgação/uhlsport)

As bolas, fabricadas com revestimento em laminado de PU profissional, painel exclusivo de 24 gomos ou de 32 gomos, ainda contam com câmara de ar HAR em 100% borracha de alta-performance, proporcionando 2.5x mais retenção de ar.

