Bola da Vez especial recebe o craque uruguaio Luis Suárez, que falou sobre sua saída conturbada do Barcelona Atacante uruguaio acertou sua saída do Barcelona para o Atlético de Madrid em setembro de 2020

O Bola da Vez inédito desta semana recebe um dos maiores nomes do futebol internacional: Luis Suárez. O atacante uruguaio é a principal referência do Atlético de Madrid e no programa comentou sobre a sua saída do rival Barcelona. O programa especial será destaque do canal ESPN Brasil neste sábado, às 22h30, com apresentação de André Plihal e participações de Diego Lugano e Gustavo Hofman.

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio, Luis Suárez possui um grande currículo, atuando por clubes e pela seleção celeste. O atacante coleciona cinco títulos da LaLiga, quatro da Copa do Rei e uma conquista da UEFA Champions League em suas passagens por Barcelona e Atlético de Madrid. Além disso, o craque foi campeão uruguaio, holandês e da Copa da Inglaterra com o Nacional, Ajax e Liverpool, respectivamente. Representando seu país, ele alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2010 e levantou o troféu da Copa América de 2011.

No programa, Suárez revelou que ficou magoado com a forma como saiu do Barcelona.

– Senti muito pelo jeito com que se deu. É como expliquei, se você tem um jogador que tem dez anos no clube, o terceiro maior goleador, o presidente poderia ter avisado, ou o treinador, para nos reunirmos tal dia e tal horário, para explicar a situação que seria de tal forma. Teria sido melhor, teria sido totalmente diferente. Mas em uma semana a mídia já divulgava: ‘Avisarão Suárez da saída’. Suárez isso, Suárez aquilo. Então, eu já sabia. Mas o treinador me ligar dizendo que eu não estava mais nos planos dele, me magoou – comentou o atacante.

– Tentei rescindir o contrato porque o clube já não me queria e já estava em uma idade em que ninguém pagaria por mim. Mas houve muitos entraves até que fui ao treino e já estava tudo acertado para a rescisão do contrato e eu ia assinar com o Atlético. O técnico falou: ‘Já falei para o presidente que se amanhã não decidirem, no domingo, contra Villarreal, conto com você’. Eu falei: ‘Como conta comigo se eu não estava nos planos?’ ‘Não estava, mas agora está’. Não entendi se eu não estava nos planos do treinador, ou se a direção, a presidência não queria que eu estivesse mais – explicou o uruguaio.

Apesar da saída conturbada do Barcelona, Luiz Suárez no final terminou sua fala com elogios ao Atlético, sua equipe atual.

– O destino saberá a razão (da minha saída do Barcelona), mas foi assim. Ao final da temporada, fui destaque com o Atlético, fazendo o gol da vitória e vencendo a Liga espanhola. Isso não tem preço, agradeço ao Atlético por abrirem as portas – exaltou Suárez.

