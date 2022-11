BoJ reporta perda não-realizada em títulos japoneses pela primeira vez em 16 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2022 - 13:52 Compartilhe

O Banco do Japão (BoJ) reportou uma perda não-realizada em suas participações nos títulos do governo japonês (JGB) pela primeira vez em mais de 16 anos, refletindo o forte aumento nos rendimentos. Segundo a instituição, foram 874,9 bilhões de ienes (US$ 6,29 bilhões), em perdas não-realizadas com JGBs, ao final de setembro, em comparação com um lucro de 4,373 trilhões de ienes no final de março.

Foi a primeira vez desde março de 2006 que o BoJ viu uma perda nas participações de JGB. Em setembro, o rendimento dos JGBs de 10 anos subiu para 0,25%, nível que o banco estabeleceu como teto.

Os rendimentos do JGB subiram rapidamente no início deste ano, seguindo o aumento dos rendimentos dos títulos globais em meio a aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve e de outros bancos centrais globais.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias