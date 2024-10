BoJ: não estamos em trajetória predeterminada para política monetária, diz Ryozo Himino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 8:18 Para compartilhar:

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) não está em uma trajetória predeterminada de sua política monetária, afirmou nesta quinta-feira, 10, o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino, durante discurso em evento promovido pela Bloomberg.

Himino ressaltou que o BoJ cuidadosamente analisa os dados econômicos em suas reuniões de política monetária, e que o foco de seus dirigentes é avaliar eventuais mudanças à medida que chegam novos números.

Himino disse ainda que o cenário dos dados evolui constantemente, acrescentando que o BoJ observa não apenas a atividade no Japão, mas também fatores externos.

“Em abril, eu teria dito que os dados de consumo e salários do Japão estavam no topo da minha lista; hoje, os dados de emprego e consumo dos EUA, assim como os de consumo da China, podem merecer mais atenção do que antes”, comentou ele. “Em suma, olhamos para a totalidade dos dados.”

O BoJ há tempos afirma que sua política depende da evolução da atividade econômica, dos preços e das condições financeiras, e que sempre agirá de forma a cumprir sua meta de inflação de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.