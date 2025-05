BoJ mantém juros em 0,5% e corta projeções de crescimento em meio a incertezas sobre tarifas

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) deixou sua principal taxa de juros inalterada pela segunda vez consecutiva nesta quinta-feira, em meio a incertezas sobre como a errática política tarifária dos EUA afetará a economia japonesa.

Após concluir reunião de política monetária de dois dias, o banco central japonês decidiu manter seu juro básico em 0,5%, nível em que se encontra desde janeiro.

A decisão do BoJ veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Broadcast

O BoJ também cortou suas projeções de alta do Produto Interno Bruto (PIB) japonês no ano fiscal até março de 2026, de 1,1% para 0,5%, e no ano fiscal que se encerra em março de 2027, de 1% a 0,7%.

Em coletiva de imprensa após a decisão de hoje, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, alertou que a instituição poderá ser forçada a alterar suas previsões de crescimento econômico novamente, a depender do impacto das tarifas impostas pelo governo Trump.

“Dado um grau relativamente baixo de certeza em nossa perspectiva, há uma chance considerável de que tenhamos de ajustar nossas previsões, dependendo de mudanças em fatores que incluem tarifas”, afirmou Ueda.