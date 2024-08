BoJ: Há a possibilidade de crescimento de salários superar expectativas no curto prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 20:04 Para compartilhar:

O Banco do Japão (BoJ) disse nesta quinta-feira, 1º, em seu relatório trimestral de projeções e perspectivas econômicas que há a possibilidade do crescimento de salários e preços superar as expectativas no curto prazo, conforme as vagas de emprego diminuem.

“Há uma possibilidade de que o crescimento dos salários e a inflação possam ultrapassar as expectativas, acompanhados pelo aumento das expectativas de inflação de médio e longo prazo, em meio a um mercado de trabalho apertado”, afirma o documento.