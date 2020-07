‘BoJ deve estar preparado para agir rapidamente’, diz conselheiro

O Banco do Japão (BoJ) deve estar preparado para agir rapidamente, pois o novo coronavírus ainda está se espalhando pelo mundo e as empresas japonesas continuam em postura cautelosa, disse nesta quarta-feira (1) Toyoaki Nakamura, novo membro do conselho da autoridade.

“Devemos observar atentamente o impacto das infecções por coronavírus e responder às necessidades de maneira proativa. Qualquer ação deve ser tomada rapidamente”, disse Nakamura em entrevista coletiva nesta quarta. “No longo prazo, é importante haver 2% de inflação. No entanto, empresas e consumidores não vão gostar de aumentos de preços no momento, e o banco não deve tomar nenhuma medida para aumentar a inflação até que a pandemia diminua”, alertou.

Ex-executivo da Hitachi Ltd, Nakamura ingressou no conselho do BoJ nesta quarta-feira, em substituição a Yukitoshi Funo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também