Boi: vendas de sêmen do Brasil crescem 19,1% no 1º semestre

São Paulo, 16 – As vendas de sêmen bovino do Brasil no primeiro semestre de 2019 cresceram 19,1% em relação a igual período do ano passado, informou a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) em nota. Foram 6.090.104 doses comercializadas ante 5.114.601 nos seis primeiros meses de 2018.

Nas raças de corte, o avanço foi de 27,9%, para 3.757.526 doses. Já as vendas para raças leiteiras subiram 7,2%, para 2.332.578 doses. Quanto às exportações de sêmen bovino, estas avançaram 21,3% no mesmo período, para 168.270 doses – sendo 66.461 doses para corte e 101.809 para leite.

O Estado que mais vendeu sêmen para corte foi Mato Grosso, com 19,7% de todo o volume vendido no País, seguido por Mato Grosso do Sul, com 15,6% de participação. Nas vendas de leite, Minas Gerais liderou, com 31,5% do total, com Rio Grande do Sul na vice-liderança, vendendo 15,6% do total.

“Na genética de corte, estamos acompanhando um crescimento que se mostra constante e sustentável. São cinco semestres consecutivos, e com números no patamar de dois dígitos”, disse, em nota, o presidente da Asbia, Sérgio Saud, na nota.