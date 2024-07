Boi/Scot: terminação e recria intensiva a pasto avançam na pecuária do MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 18:06 Para compartilhar:

São Paulo, 15/07 – A expedição Confina Brasil, conduzida pela Scot Consultoria, revelou uma tendência crescente de adoção de sistemas de terminação e recria intensiva a pasto (TIP e RIP) em fazendas de Mato Grosso. Entre os dias 1º e 5 de julho, a equipe visitou diversas propriedades nos municípios de Cáceres, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Campos de Júlio e Sapezal, e encontrou práticas inovadoras que otimizam a produção pecuária e agrícola, informou a consultoria em nota.

“A RIP se destaca na fase inicial de crescimento dos animais, focando no desenvolvimento rápido e saudável. É especialmente vantajosa para pecuaristas que buscam acelerar o ciclo produtivo dos bovinos, garantindo que atinjam o peso ideal para a fase de terminação. Esta prática se beneficia de áreas bem manejadas, com pastagem de qualidade e suplementação nutricional adequada”, afirmaram, na nota, os técnicos da expedição. Já a TIP é uma das diversas estratégias que busca otimizar o tempo de terminação do rebanho, através do fornecimento de concentrado no cocho, enquanto a fonte volumosa provém do próprio pastejo.

Os técnicos da expedição observaram que a utilização de coprodutos da agricultura, como a torta e o caroço de algodão, não apenas reduz custos, mas também melhora a nutrição dos animais e a fertilização das pastagens com adubação orgânica proveniente dos confinamento00s.

Como exemplo, os técnicos da expedição citam a Fazenda Ressaca, da Agropecuária Grendene. Por lá, a integração lavoura-pecuária (ILP) tem sido essencial, com o uso de pastagens perenes e sorgo. Outras propriedades, como a Fazenda Morada do Sol e a Fazenda Santo Expedito, adotaram a utilização de resíduos agrícolas, como os subprodutos do algodão, na dieta dos bovinos, resultando em menor custo de produção e maior sustentabilidade.

Já a Fazenda Fortaleza do Guaporé se destaca pela fabricação de ração e pela integração de milho e soja na alimentação dos bovinos, enquanto a Fazenda Encantado IV utiliza sistemas de cobertura e aspersores para reduzir poeira e estresse térmico, promovendo o bem-estar animal.