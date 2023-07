Boi/Rally da Pecuária: rebanho comercial do País é de cerca de 162 mi de cabeças

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 11:00 Compartilhe

São Paulo, 12 – O coordenador do 11º Rally da Pecuária 2022/23 e diretor da Athenagro, Maurício Palma Nogueira, divulgou estimativa que mostra que o rebanho brasileiro comercial atual é de aproximadamente 162 milhões de cabeças. O rebanho comercial é aquele que é administrado por produtores com foco comercial e que frequentemente negociam insumos, serviços e animais, segundo a Athenagro. Os dados incluem todos os animais que estão em cocho, gado que passou por confinamento e também bezerros oriundos de propriedades leiteiras, conforme explicou Nogueira.

A Athenagro também informou que o rebanho total do Brasil, incluindo criações não comerciais, alcança 202,8 milhões de cabeças.

A área ocupada por pastagens comerciais atualmente no País gira em torno de 100 milhões de hectares, de acordo com dados apresentados em coletiva de imprensa. Já a área total de pastagens no Brasil, comerciais e não comerciais, está em torno de 158 milhões de hectares.

Nos dados apresentados referentes à 11ª edição do Rally da Pecuária, levantados em visitas técnicas, questionários respondidos por pecuaristas e dados de mercado, a produtividade média da pecuária brasileira em 2023 é estimada em 4,8 arrobas por hectare por ano. Já a produtividade média do público representado pelo Rally, mais tecnificado, chega a 8 arrobas/ha/ano. O rendimento médio dos participantes da pesquisa é ainda mais alto, de 12,8 arrobas/ha/ano.

