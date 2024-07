Boi: plataforma da JBS permite consulta sobre rastreabilidade da cadeia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 13:29 Para compartilhar:

São Paulo, 16/07 – A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está divulgando uma nova plataforma para consultas gratuitas sobre a situação socioambiental da cadeia de fornecimento dos pecuaristas. Batizada de “Cowbot, a ferramenta poderá ser usada por pecuaristas que fornecem ou não à JBS como uma consulta anterior à negociação, contribuindo com a rastreabilidade da cadeia de fornecimento de terceiros, informou a companhia em comunicado.

Segundo a JBS, por meio de um chat que interage com os interessados, a companhia oferece gratuitamente as mesmas informações utilizadas para rastrear a sua cadeia de fornecimento. Para isso, basta que o usuário compartilhe com o bot os dados de geolocalização ou número de CAR da propriedade com a qual está negociando.

Em alguns minutos, a ferramenta é capaz de informar se aquela propriedade está ou não em conformidade com critérios socioambientais, como não estar localizada em áreas de desmatamento, terras indígenas ou quilombolas, ou unidades de conservação ambiental. A propriedade também não pode ter embargos ambientais. A ferramenta pode ser utilizada para verificação de conformidade de qualquer propriedade rural, incluindo compras de grãos e outras commodities de origem agrícola. Para utilizar o serviço, é necessário um cadastro prévio.

Desde o início das operações, no começo do ano, o Cowbot somou mais de 2,6 mil acessos. Até o mês de maio foram registradas 533 solicitações de análises por mês, uma média de 124 por semana e de 21, por dia. “A ferramenta foi desenvolvida para os nossos fornecedores fazerem uma consulta muito rápida e sem dificuldade. É mais uma ação de nossa estratégia de transparência e um convite para que o fornecedor direto faça o monitoramento da própria cadeia de fornecimento”, disse Fábio Dias, diretor de Pecuária da Friboi e líder de Agricultura Regenerativa JBS Brasil.