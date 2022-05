Boi: Minerva amplia monitoramento socioambiental de fazendas fornecedoras da AL

São Paulo, 27 – A Minerva Foods divulgou que avançou no monitoramento socioambiental de seus fornecedores diretos de gado na Argentina e na Colômbia, garantindo a aquisição de bovinos para abate a partir de fazendas livres de desmatamento. No espaço de um ano em que a política foi adotada, 90% dos pecuaristas que vendem boi para abate à Minerva na Argentina e 30% na Colômbia estão sendo monitorados.

“Caminhamos para a antecipação de conclusão das metas do Compromisso com a Sustentabilidade”, diz a Minerva, em nota. A companhia acrescentou que pretende reduzir a zero as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2035, ou 15 anos antes do previsto pelo Acordo de Paris, garantindo a transição da companhia para uma economia de baixo carbono.





Ainda na América Latina (AL), as iniciativas ambientais têm avançado no Paraguai, diz a empresa. Naquele país, a Minerva ampliou a adoção da tecnologia de monitoramento geoespacial para 100% das fazendas fornecedoras diretas de gado, somando mais de 26 milhões de hectares monitorados nos biomas brasileiros e no Chaco paraguaio.