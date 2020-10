Boi: JBS vai abrir confinamento em MT com capacidade para 12 mil animais por ano

São Paulo, 27 – A Friboi, braço de pecuária bovina de corte da JBS, anunciou que vai inaugurar ainda este mês mais uma unidade de confinamento, com capacidade para 12 mil animais por ano, em Confresa (MT). Neste ano, conforme nota da companhia, também foram iniciadas as operações das unidades de Rio Brilhante (MS) e Campo Florido (MG), ambas com capacidade para 10 mil animais por ano. Segundo a Friboi/JBS, a operação de boitel da empresa ocorre desde 2010, com mais de 2 milhões de animais já enviados para abate nas plantas da JBS.

Além desses três, a Friboi ainda conta com outros cinco confinamentos no modelo boitel: em Castilho e Guaiçara, em São Paulo; em Lucas do Rio Verde e Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, e em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Somadas, as oito unidades totalizam capacidade para engorda de mais de 116 mil cabeças de gado por ano.

