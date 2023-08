Boi: indicador do Cepea cai abaixo dos R$ 200 após 3 anos, para R$ 199,7 a arroba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 8:34 Compartilhe

São Paulo, 25 – O indicador da arroba do boi gordo calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP) fechou nesta quinta-feira (24) a R$ 199,75 a arroba à vista. É a primeira vez em três anos e três meses que a referência de preço para o boi cai abaixo do nível de R$ 200/arroba. A última vez que o indicador mostrou preços abaixo de R$ 200 havia sido em 18 de maio de 2020, quando o boi gordo foi cotado nominalmente a R$ 194,90/arroba.

Na comparação com a quarta-feira (23), a queda do valor do indicador foi de 2,70%. Neste ano, em razão da maior oferta de bovinos para abate – no primeiro semestre, também de vacas -, o valor da arroba vem “derretendo” do forma atípica, inclusive neste período de entressafra. A razão é a fraca demanda no mercado físico por parte dos frigoríficos e da redução de compras de carne da China, principal importador do produto brasileiro. O mercado interno retraído para o escoamento de carne bovina também reduz o apetite comprador da indústria.

Segundo consultorias que acompanham o mercado diário do boi gordo, “o quadro é de sobreoferta em plena entressafra”. “Aparentemente, a quantidade de boiadas está atendendo às indústrias”, diz a Scot Consultoria em boletim. Para a Agrifatto, “a facilidade dos frigoríficos em compor escalas é a principal justificativa para a pressão negativa das cotações”.

