Boi/Imea: preço do bezerro em MT cai quase 20% em 2023 e volta ao patamar de 2020

Estadão Conteúdo 29/08/2023 - 9:45

São Paulo, 29 – A cotação do bezerro de corte em Mato Grosso (de 7 arrobas) vem cedendo nos últimos meses e, no dia 25 de agosto, atingiu R$ 1.831,73 por cabeça, queda de 19,52% em relação a janeiro deste ano, diz o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em relatório semanal. Esse nível de preços havia sido verificado somente em agosto de 2020, quando a média mensal nominal foi de R$ 1.883,87 por cabeça.

Segundo o Imea, o motivo da forte desvalorização é a grande oferta do animal de reposição: “Com a grande oferta, as cotações do bezerro de ano retornam para os patamares de 2020”, confirma o instituto. O recuo de quase 20% nos preços somente neste ano “é a maior desvalorização já registrada para o período (janeiro a agosto)”, assinala o Imea.

A queda nos preços do bezerro faz, segundo o instituto, com que pecuaristas intensifiquem o abate de matrizes para gerar caixa, já que a retração dos preços do gado de reposição reduz a margem do criador.

“Desse modo, o acumulado de abates de fêmeas entre janeiro e julho deste ano chegou a 1,69 milhão de cabeças, volume 34,98% maior que o de igual período de 2022”, diz o Imea. “Mesmo com a típica redução nos abates de fêmeas durante o 2º semestre, o envio de matrizes para a indústria tende a se manter alongado até que a cria apresente margens melhores”, finaliza.

