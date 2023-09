Boi/Imea: arroba cotada em dólar no Brasil cai ao mesmo nível de agosto de 2020

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 9:35 Compartilhe

São Paulo, 5 – A desvalorização do boi gordo nas praças pecuárias brasileiras fez com que a arroba, quando cotada em dólar, retornasse aos níveis de agosto de 2020, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal. No mês passado, o valor médio da arroba em São Paulo (praça referência do País) fechou a US$ 44,94. Em Mato Grosso, ficou em US$ 39,42 – valores 26,25% e 25,37% inferiores à cotação de agosto de 2022, diz o Imea.

Já nos Estados Unidos, outro grande país produtor de carne bovina e concorrente do Brasil no mercado externo, a arroba do boi gordo fechou na média de US$ 109,22 em agosto, ou 28,4% acima da média de agosto de 2022.

Tal situação no Brasil se dá pela grande oferta de bovinos disponíveis para abate, informa o Imea, o que pressiona as cotações da arroba. Nos Estados Unidos, o movimento é inverso, com baixa disponibilidade de animais terminados, o que resulta em valorização do boi gordo. Conforme o Imea, a menor produção de carne dos EUA “pode se tornar uma oportunidade para as exportações brasileiras”, tendo em vista o preço mais baixo pago pelo boi gordo no Brasil.

