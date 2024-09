Boi: Goiás abate 14,4% mais animais no 2º trimestre, com 131,75 mil cabeças

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 19:00 Para compartilhar:

São Paulo, 09/09 – O Estado de Goiás abateu 14,4% mais bovinos no segundo trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado, levando ao gancho 131,75 mil animais. Esse volume situa o Estado em segundo lugar no ranking nacional de abates de bovinos, com 10,5% da produção, atrás de Mato Grosso, que detém 18,4% dos abates.

As informações foram compiladas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, com base nos dados trimestrais de abates do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa do IBGE também registrou crescimento na produção de suínos, frangos e ovos em Goiás, com queda apenas para o leite, diz a nota da pasta. No segundo trimestre, foram abatidos 20,38 mil suínos no Estado do Centro-Oeste, ou 4,3% mais ante igual período de 2023. Em relação aos frangos, os abates avançaram 1,6%, para 1,98 milhões de aves. Já a produção de ovos de galinha cresceu 12,8%, um patamar recorde, com 62,9 mil dúzias produzidas entre abril e junho de 2024. Já em relação à captação de leite cru, houve queda de 1,8% no segundo trimestre, para 510,4 milhões de litros, o que situa Goiás em sexto lugar no ranking nacional.