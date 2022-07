Boi: Frigol recebe habilitação em duas plantas do PA para exportar ao Canadá

São Paulo, 08 – A Frigol, uma das maiores indústrias de carnes do Brasil, foi habilitada para exportar produto bovino para o Canadá. Em nota, a companhia informou que se trata das unidades de Água Azul do Norte e São Félix do Xingu, ambas no Pará. Essa é a primeira habilitação da Frigol para a América do Norte e se coaduna com a estratégia de alcançar novos mercados, diversificar as vendas e promover o crescimento sustentável, segundo a empresa. “O Canadá é um mercado importador com grande potencial para a carne brasileira”, disse o diretor de Operações da Frigol, Orlando Negrão.

A China se mantém como principal destino das exportações da companhia, que também tem desenvolvido estratégias para abertura de novos mercados. Recentemente, a empresa recebeu habilitação do Irã, que poderá importar até 500 toneladas de carne por mês. O Líbano e o Reino Unido também foram habilitados e passam a fazer parte dos países que importam da Frigol.

Presente na América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e África, existe ainda a expectativa de aprovação da habilitação para os Estados Unidos – mercado promissor em virtude da ascensão de compras da carne bovina no Brasil. “Estamos trabalhando para conquistar habilitações para exportar para outros países como Malásia, Cingapura, Indonésia e Estados Unidos e fortalecer ainda mais o Brasil no comércio exterior”, completa o executivo. Essas movimentações fazem parte do plano de expansão da Frigol.