Boi/Cepea: oferta restrita e mercado externo aquecido impulsionam preços

São Paulo, 11/11 – O ritmo forte de exportações de carne bovina do Brasil, principalmente para a China, e a oferta restrita de bovinos prontos para abate continuam impulsionando os preços da arroba do boi gordo, indica o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), em relatório antecipado ao Broadcast Agro. Neste cenário, a arroba já subiu 3,45% na parcial de novembro e se aproxima dos R$ 290, com o indicador Cepea encerrando o dia ontem a R$ 288 em São Paulo.

Conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) analisados pelo Cepea, a China continua como o principal comprador de carne bovina do Brasil, adquirindo, de janeiro a outubro, 685,36 mil toneladas, ou 41,6% de todo o volume exportado em 2020. Este volume supera, ainda, em 41,3% o total vendido ao gigante asiático em todo o ano de 2019. “Trata-se do maior volume enviado para um único país nos dez primeiros meses de um ano”, destaca o Cepea no relatório.

Somente em outubro, a China foi destino de 84,578 mil toneladas de carne bovina brasileira, número 28,5% superior ao de outubro/2019 e 19,5% acima do de setembro/2020. Em 2020, o maior volume enviado à China havia sido observado em julho/2020, de 87,021 mil toneladas.

Quando adicionados os envios à China aos de Hong Kong, o volume chega a 947,81 mil toneladas de janeiro a outubro. Juntos, China e Hong Kong representam 57,53% das vendas totais brasileiras de carne. No ano passado, essa parcela era de 45,3%.

As exportações para Hong Kong, no entanto, estão caindo frente às do ano passado. De janeiro a outubro, foram enviadas 262,45 mil toneladas, ante 284,43 mil toneladas no mesmo período de 2019, ainda conforme dados da Secex.

Em relação aos preços de exportação pagos pela China, o Cepea informa que eles voltaram a subir de dois meses para cá, embora ainda não se igualem ao valor verificado no início de 2020. “Em janeiro, o preço pago pela China pela carne bovina brasileira foi de US$ 6,07/kg, chegando a US$ 4,16/kg em agosto e subindo para US$ 4,41/kg em outubro. A média do mês passado avançou 5,08% frente à de setembro/2020, mas ainda ficou 22,2% abaixo da de outubro/2019”, informa o centro de estudos.

