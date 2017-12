Boi: Brasil vai exportar embriões in vitro para Colômbia

São Paulo, 20 – O Brasil vai começar a exportar embriões bovinos in vitro para a Colômbia. O Ministério da Agricultura informou que nesta semana o Departamento de Saúde Animal fechou acordo com o Instituto Colombiano Agropecuário que vai viabilizar o embarque dos produtos. O Certificado Veterinário Internacional firmado entre os dois países foi atualizado para atender produtores brasileiros e colombianos. “A coordenadora de Trânsito e Quarentena Animal do ministério, Judi Nóbrega, considera o acordo promissor, pois o mercado colombiano é o principal importador de genética bovina brasileira para melhoramento dos rebanhos de corte”, disse a pasta em nota.

Até agosto de 2016, não havia acordo com os países da América do Sul para o comércio de embriões bovinos “in vitro”, identificado como um mercado de grande interesse do setor. Conforme Judi Nóbrega, foi dada prioridade às negociações com esse bloco e, desde então, já foram firmados acordos sanitários com os Serviços Veterinários do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai e da Argentina.