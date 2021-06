Bogotá proíbe protestos em dois lugares após a morte de um motociclista

Um motociclista morreu nesta sexta-feira em Bogotá durante um protesto devido à “violenta obstrução por parte alguns manifestantes”, informou a prefeita da capital colombiana neste sábado (26), quando proibiu congregações em dois dos principais locais de protesto.

Em um vídeo público, a prefeita Claudia López disse que ordenou “que toda atividade de aglomeração no Portal das Américas e no Portal de Suba seja suspensa”, depois de lamentar a morte de Camilo Vélez, de 27 anos.

Vélez perdeu o controle de sua motocicleta nas proximidades do Portal das Américas quando atingiu um “cabo de aço tensionado” que causou um ferimento de cinco centímetros no pescoço, informou a polícia em um comunicado.

Nestes dois portais de transporte público, localizados em setores populares do oeste e norte da cidade, os protestos durante o dia se transformam regularmente em tumultos e confrontos com a força pública ao cair da noite.

Essa é a terceira morte nesta semana em meio às sangrentas manifestações em Bogotá, um dos principais focos de protestos populares que tomaram as ruas, desde 28 de abril, em rejeição às políticas do presidente Iván Duque.

De acordo com a prefeita, as duas primeiras mortes podem estar relacionadas a “supostas violações de protocolos por parte de alguns membros” do esquadrão de choque da polícia.

A ONU, os Estados Unidos e várias ONGs internacionais denunciaram o uso desproporcional da força pelos soldados nos protestos.

No entanto, a representante de centro-esquerda insistiu em condenar a violência exercida por alguns dos manifestantes.

“Os cidadãos e os jovens que de boa fé têm apelado a atividades culturais e pacíficas nesses dois portais (…) não têm capacidade de garantir que essas atividades sejam realizadas de forma pacífica”, acrescentou.

Embora a frente mais visível das mobilizações tenha suspendido os protestos até o dia 20 de julho, outros setores insatisfeitos mantêm ativas suas marchas, concentrações e bloqueios. Em quase dois meses, pelo menos 60 pessoas morreram durante as manifestações, duas delas policiais.

