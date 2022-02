Bogotá entra em ‘alerta ambiental’ por incêndios na Amazônia colombiana

Bogotá se encontra em “alerta ambiental”, devido a uma série de incêndios florestais que tiveram início dias atrás na Amazônia colombiana e cobrem uma área semelhante à de Paris, informaram autoridades locais neste sábado.

O vento levou a fumaça de vários incêndios atribuídos a grupos armados para cerca de 350 quilômetros a noroeste, até a capital colombiana. “Completaram-se 48 horas que mais da metade das estações de monitoramento da qualidade do ar de Bogotá apresentam estado regular. Por isso, a cidade entra em alerta ambiental”, anunciou no Twitter a prefeita Claudia Lopez.

Segundo o governo nacional, por trás do fogo estão “mãos criminosas” de rebeldes que se distanciaram do pacto de paz que desarmou a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2017. Os dissidentes, como são conhecidos, buscam “tomar terras para desenvolver ações de pecuária extensiva ilegal”, denunciou o ministro da Defesa, Diego Molano, que divulgou uma lista de 17 supostos responsáveis pelos incêndios.

No departamento de Guaviare, principal foco, o governador, Heydeer Palacio, decretou “alerta vermelho devido ao aumento dos incêndios florestais, que já consomem mais de 10.000 hectares, afetando plantações, a flora e a fauna”. A área devastada se aproxima da superfície total da capital francesa (10.500 hectares).

A Serranía del Chiribiquete, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e que conta com proteção especial de conservação, também foi afetada. De acordo com depoimentos colhidos pela AFP em outubro de 2021, camponeses e proprietários de terras na Amazônia colombiana aproveitam a estação seca (janeiro-abril) para incinerar as árvores que cortaram e plantar folhas de coca ou abrir espaço para a pecuária.

Os dissidentes exercem autoridade na região diante da escassa presença estatal, e aproveitam a receita do narcotráfico e de outras economias ilegais. Segundo dados do governo, janeiro foi o mês mais quente da última década na Amazônia colombiana, com 3.300 focos de calor detectados na região, a maioria deles devido a incêndios florestais.

Saiba mais