BofA surpreende em lucro líquido, mas frustra em receita no 3º trimestre de 2020

O Bank of America registrou lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no terceiro trimestre de 2020, ou US$ 0,51 em termos ajustados por ação, de acordo com balanço publicado pela empresa nesta quarta-feira, 14. A leitura surpreendeu analistas consultados pelo FactSet, que esperavam lucro líquido por ação de US$ 0,49.

Por outro lado, a receita frustrou: enquanto a projeção da mesma instituição era de US$ 20,8 bilhões, o BofA registrou receita de US$ 20,3 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de US$ 500 milhões em relação a igual período do ano passado.

Já a provisão para perdas com operações de crédito subiu de US$ 779 milhões para US$ 1,39 bilhão em meio à crise da covid-19, mas ficou abaixo da expectativa de US$ 1,88 bilhão. Às 8h11 de Brasília, a ação do BofA cedia 2,32% no pré-mercado de Nova York.

