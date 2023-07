BofA: parcela de gestores que vê Ibovespa acima de 120 mil pontos no fim de 2023 sobe em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 13:25 Compartilhe

A edição de julho da pesquisa LatAm Fund Manager Survey, do Bank of America (BofA), captou uma nova rodada de melhora na percepção de gestores latino-americanos sobre a Bolsa brasileira. A proporção dos que esperam que o Ibovespa encerre 2023 acima dos 120 mil pontos subiu a 76% nesta leitura, de 69% em junho.

Mais da metade dos gestores consultados preveem que o Ibovespa deve chegar ao fim deste ano entre 120 mil e 130 mil pontos, o que representa um potencial de alta entre 1,83% e 10,32% para o índice na comparação o fechamento desta terça-feira, 18 (117.841,19). Mas, na comparação com junho, caíram as apostas em níveis maiores para a referência da B3 no fim do ano.

Para 72% dos gestores ouvidos pelo BofA, as projeções de lucro das empresas brasileiras este ano devem ficar estáveis ou ser revisadas para cima. Menos de 20% dos entrevistados pelo banco americano esperam uma revisão baixista. Metade dos gestores planeja aumentar a alocação em ações nos próximos seis meses, em nível próximo ao observado em junho.

A LatAm Fund Manager Survey ouviu em julho 36 gestores de fundos da América Latina com aproximadamente US$ 65,5 bilhões em gestão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias