O conselho do Bank of America (BofA) autorizou um novo programa de US$ 25 bilhões em recompra de ações, informou o banco em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 23. A instituição também confirmou o aumento do pagamento de dividendos para US$ 0,26 por papel, conforme já havia divulgado no mês passado.

Após a notícia, a ação do BofA subia 0,71% no after hours da Bolsa de Nova York, por volta das 18h45 (de Brasília).