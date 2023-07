BofA está entre bancos que mais revisaram nº de depósitos não segurados após quebra do SVB

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 19:24 Compartilhe

O Bank of America e o Huntington National Bank estão entre os bancos que mais fizeram reduções no valor reportado de estimativas de depósitos não segurados, de acordo com análise do Wall Street Journal. A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira, 24, em carta aberta, que algumas instituições bancárias americanas não estão reportando os números de acordo com a orientação de órgãos reguladores.

Desde a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) em março, 47 bancos reduziram seus números de depósitos não segurados de 31 de dezembro em um total de US$ 198 bilhões, mostrou a análise do jornal. No Silicon Valley Bank, 88% dos depósitos não tinham seguro no final do ano.

A maior revisão foi feita pelo Bank of America. Em uma declaração de 5 de maio, o Bank of America disse que seus depósitos não segurados eram de US$ 784 bilhões em 31 de dezembro, 14% (US$ 125 bilhões) a menos do que o relatado originalmente.

O porta-voz do Bank of America, William Haldin, disse que o banco mantém seu número revisado. Ele disse que o banco removeu algumas contas internas ou intrabancárias de seu número de depósitos não segurados e não pretende apresentar outra revisão.

A segunda maior revisão foi feita pelo Huntington National Bank, uma unidade do Huntington Bancshares. Em um registro de 26 de maio, a Huntington disse que seus depósitos não segurados eram de US$ 51 bilhões em 31 de dezembro, 40% (US$ 34 bilhões) menos do que o relatado anteriormente.

A porta-voz do Huntington, Tracy Pesho, disse: “O Huntington National Bank reafirmou seus níveis de depósitos não segurados para refletir com mais precisão os depósitos de clientes e excluir os saldos de caixa entre empresas, consistente com outros bancos e nosso entendimento das instruções atuais do FDIC”. Ela disse que Huntington está “avaliando a declaração do FDIC e determinando quais são os próximos passos apropriados”.

