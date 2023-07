BofA anuncia plano de elevar dividendos trimestrais, seguindo pares ap

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 20:16 Compartilhe

O Bank of America (BofA) anunciou nesta quarta-feira, 5, que planeja aumentar os seus dividendos trimestrais em 9%, de US$ 0,22 para US$ 0,24 por ação. O anúncio vem poucos dias depois de seus pares, os bancos JPMorgan, Wells Fargo e BNY Mellon, também anunciarem a mesma ação, em resposta aos resultados positivos do teste de estresse do Federal Reserve (Fed), que aprovou os 23 bancos.

O BofA chegou a questionar os resultados do teste bancário na última segunda-feira (3) e iniciou um diálogo com o BC americano para entender as diferenças entre a metodologia utilizado pela autoridade monetária americana e o seu próprio teste. Segundo o Bank of America, as discussões ainda estão em andamento e o aumento do dividendo trimestral também está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da Companhia.

