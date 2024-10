Boeing vai cortar 10% dos funcionários e adiar entregas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2024 - 19:52 Para compartilhar:

A Boeing anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir nos próximos meses cerca de 10% da sua força de trabalho no mundo, o que equivale a 17 mil cargos, para enfrentar dificuldades financeiras.

Em duas mensagens separadas, a fabricante anunciou que vai adiar as entregas do modelo 777X, o encerramento da produção do cargueiro 767 em 2027 e advertiu que seus resultados do terceiro trimestre serão afetados por grandes gastos, devido, principalmente, à greve de mais de 33.000 trabalhadores iniciada no mês passado.

O objetivo da Boeing é “adequar a força de trabalho à realidade financeira” da empresa, explicou seu presidente, Kelly Ortberg, ressaltando que o corte “vai atingir executivos, gerentes e funcionários” em geral.

A fabricante de aviões anunciou uma série de medidas de ajuste e atrasos na produção durante mais de um mês de greve, que se somou a uma longa série de problemas para a empresa.

“Essas ações decisivas, juntamente com mudanças estruturais-chave em nosso negócio, são necessárias para continuarmos sendo competitivos a longo prazo”, acrescentou Ortberg.

