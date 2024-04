Boeing tem prejuízo menor que o esperado no 1º tri e agrada em receita e FCL

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 9:04 Para compartilhar:

A Boeing teve prejuízo líquido atribuível a acionistas de US$ 343 milhões no primeiro trimestre de 2024, menor do que a perda de US$ 414 milhões apurada em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quarta-feira, 24.

Com ajustes, a fabricante de aviões americana registrou prejuízo por ação de US$ 1,13 entre janeiro e março, menor do que a perda de US$ 1,63 estimada por analistas consultados pela FactSet.

A receita da Boeing teve queda anual de 7,3% no trimestre, a US$ 16,6 bilhões, mas superou o consenso da FactSet, de US$ 16,2 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa estava negativo em US$ 3,9 bilhões no fim de março, mas ficou abaixo da projeção da FactSet, de uma posição negativa de US$ 4,5 bilhões.

Às 8h47 (de Brasília), a ação da Boeing saltava 3,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.