Boeing tem prejuízo inesperado e queda na receita no 4º trimestre

A Boeing divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 1,01 bilhão no quarto trimestre de 2019, equivalente a US$ 1,79 por ação, revertendo lucro de US$ 3,42 bilhões (ou US$ 5,93 por ação) obtido em igual período do ano anterior. Com ajustes, a fabricante de aviões americana teve prejuízo por ação de US$ 2,33 entre outubro e dezembro, frustrando previsão de lucro de US$ 1,32 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da Boeing sofreu queda anual de 37% no último trimestre, a US$ 17,9 bilhões, ficando bem abaixo da projeção da FactSet, de US$ 21,7 bilhões.

Já o fluxo de caixa ficou negativo em US$ 2,67 bilhões no quarto trimestre, revertendo resultado positivo de US$ 2,45 bilhões de um ano antes, mas a projeção da FactSet era de uma cifra negativa ainda maior, de US$ 2,76 bilhões.

Após reagir inicialmente de forma negativa ao balanço, a ação da Boeing se recuperou no pré-mercado de Nova York e subia 2,1% às 10h01 (de Brasília).