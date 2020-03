Boeing reporta 46 cancelamentos de encomendas em fevereiro, incluindo 11 737 MAX

A Boeing informou que teve 46 encomendas de aeronaves canceladas para fevereiro, entre elas 11 modelos 737 MAX que haviam sido solicitados pela Air Canadá. A companhias aeroespacial também recebeu novas encomendas para 18 aviões, o que resultou em uma perda líquida de 28 encomendas.

A Boeing perdeu mais de 200 encomendas no ano passado do 737 MAX, mas ainda tem um catálogo de encomendas de cerca de 4.500 aeronaves. O modelo MAX não voa desde março de 2019, após o segundo de dois acidentes fatais que deixaram no total 346 mortes. A Boeing paralisou a produção do 737 MAX em janeiro.

A Air Canada possui 24 aeronaves MAX em sua frota. A companhia havia planejado expandi-la para 60, mas reduziu a última encomenda para 11, informou a Boeing.

A companhia ainda entregou 17 aviões no mês passado, incluindo 12 modelos 787, um 777, três 767 e uma versão militar do 737. Fonte: Dow Jones Newswires.