Boeing recebe pedido de 13 jatos 737 Max do Aviation Capital Group

A Boeing disse que o Aviation Capital Group encomendou 13 jatos 737 Max, aumentando a carteira de pedidos do arrendador de aviões para 47. A fabricante de aeronaves dos EUA disse nesta terça-feira que o último pedido ocorre no momento em que a Aviation Capital aumenta suas opções de corredor único para atender à “robusta demanda dos clientes pela família de aviões 737 Max, com baixo consumo de combustível”.

O pedido inclui sete jatos 737-8, que podem transportar até 210 passageiros, e seis jatos 737-10, com capacidade para 230 passageiros. Fonte: Dow Jones Newswires.

