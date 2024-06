Boeing propõe financiar acordo de aquisição da Spirit AeroSystems com ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 20:42 Para compartilhar:

A Boeing propôs financiar sua aquisição da fabricante de peças Spirit AeroSystems com ações em vez de dinheiro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão é uma reviravolta de última hora nas negociações do acordo, cujos termos ainda estão sendo elaborados, segundo as fontes.

A Boeing e a Spirit estavam se aproximando de uma versão final do acordo totalmente em dinheiro neste fim de semana, quando a Boeing mudou para uma oferta que consistia principalmente em ações da empresa. Inicialmente, o acordo envolveria o pagamento de mais de US$ 4 bilhões em dinheiro pelos dois terços dos negócios da fabricante de fuselagem de jatos, que se separou da Boeing há duas décadas.

Como parte do acordo, a Spirit deve manter apenas as partes do negócio que fornecem peças para a montadora de aeronaves americana e se desfará das operações que fabricam peças para a concorrente francesa Airbus.

A Boeing já havia dito em maio que estava considerando uma variedade de opções de financiamento depois que a empresa gastou quase US$ 4 bilhões no primeiro trimestre e previu um impacto semelhante no trimestre atual, em meio aos incidentes envolvendo aviões fabricante americana.