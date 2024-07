Boeing prevê demanda por 44 mil novas aeronaves até 2043, com alta de 3% nas entregas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 13:42 Para compartilhar:

A Boeing estima um aumento de 3% nas entregas de aeronaves nos próximos 20 anos, com a demanda das companhias aéreas atingindo quase 44 mil novos jatos comerciais até 2043. A expectativa é que os mercados emergentes e a demanda global de aeronaves de corredor único continuem impulsionando o crescimento do setor.

A fabricante divulgou sua Previsão do Mercado Comercial 2024 (CMO – Commercial Market Outlook) durante o Farnborough International Airshow, um dos principais eventos de aviação do mundo, que ocorre nos próximos dias no Reino Unido.

A Boeing destaca a retomada de tendência do tráfego aéreo quatro anos após a pandemia. Em comparação com 2023, o movimento de passageiros aumentará em média 4,7% ao ano nas próximas duas décadas, de acordo com o CMO.

“A volta de um crescimento mais típico do tráfego mostra como o nosso setor é resiliente, mesmo quando trabalhamos com restrições contínuas na cadeia de suprimentos e na produção em meio a outros desafios globais”, afirma o vice-presidente sênior de vendas da divisão comercial da Boeing, Brad McMullen.

As previsões da fabricante indicam ainda que, no período, a frota comercial global deve crescer 3,2% ao ano até 2043 – mais lentamente do que o tráfego aéreo -, pois as companhias aéreas continuam aumentando a produtividade com o crescimento das taxas de ocupação e utilização das aeronaves por mais horas diariamente.

Já a frota de aeronaves para transporte de carga aumentará em mais de 60% até 2043, para atender ao crescimento anual de 4,1% do tráfego de carga aérea.

Fatores de crescimento

A demanda dos mercados emergentes é considerada um dos principais fatores de crescimento. Nos próximos 20 anos, o tráfego de passageiros do Sul da Ásia deve crescer 7,4%, seguido pelo Sudeste Asiático (7,2%) e África (6,4%). A Eurásia deve liderar em número de aeronaves recebidas (22%), seguida pela América do Norte (20%) e China (20%).

Na lista de impulsos positivos, entra também a maior busca de aéreas por aeronaves de corredor único. Elas vão representar 71% da frota de 2043, após 33.380 novas entregas, que vão realizar rotas de curta e média distância com versatilidade. Enquanto isso, a frota global de aeronaves de fuselagem larga atingirá quase o dobro da atual.

Serviços em alta

A Boeing estima que a demanda por serviços comerciais deve movimentar US$ 4,4 trilhões até 2043, principalmente os serviços de manutenção e modificação e soluções digitais que aumentam a eficiência das aeronaves.

Com a expansão das viagens aéreas, principalmente nos mercados emergentes, o setor da aviação comercial vai precisar de aproximadamente 2,4 milhões de novos funcionários, além de treinamento para novos pilotos, técnicos de manutenção e tripulação de cabine.