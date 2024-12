Boeing planeja ampliar produção do 787 em 10 aviões por mês até 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 18:51 Para compartilhar:

A Boeing expandirá suas áreas de produção de North Charleston, para dar suporte às metas de produção do 787 Dreamliner e aos possíveis aumentos futuros de taxas impulsionados pela demanda do mercado. O programa 787 planeja aumentar para uma taxa de 10 aviões por mês até 2026.

Espera-se que as operações estejam funcionando no início de 2027, segundo comunicado publicado pela empresa hoje. A companhia informou ainda que pretende adicionar 500 novos empregos nos próximos cinco anos.

“Estou entusiasmado com essa próxima fase de crescimento, que é possível graças aos nossos incríveis colegas de equipe e à confiança que nossos clientes têm em nossos aviões. Essa decisão reflete o compromisso da Boeing com a força de trabalho, o programa 787 e a comunidade. Estamos construindo um legado, para nós mesmos e para as futuras gerações no Estado de Palmetto”, disse o vice-presidente e gerente geral do programa 787, Scott Stocker.