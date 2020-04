Boeing perde encomendas de aviões, com tráfego aéreo global prejudicado

A Boeing informou nesta terça-feira, 14, que retirou mais de 300 aviões de sua lista de encomendas em março, com as companhias começando a ajustar suas frotas à demanda futura, diante da pandemia de coronavírus. A maioria dos cortes veio do cancelamento de encomendas de 150 aeronaves do modelo 737 MAX.

Além disso, a Boeing rebaixou o status de alguns dos acordos ainda existentes, por causa do enfraquecimento da saúde financeira das empresa aéreas.

A expectativa no setor é de mais cancelamentos dessas encomendas, com as companhias aéreas enfrentando um colapso por causa da crise que, segundo analistas, pode custar pelo menos dois ou três anos de crescimento no setor.

Os cancelamentos do modelo MAX da Boeing vieram de uma série de clientes, incluindo 75 da Avolon Holdings, 34 da brasileira Gol Linhas Aéreas Inteligentes e cinco da Smartwings, sediada na República Checa.