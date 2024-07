Boeing nomeia novo CEO e relata prejuízo significativo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2024 - 9:27 Para compartilhar:

A Boeing nomeou Robert Ortberg como seu novo CEO nesta quarta-feira (31), ao mesmo tempo em que relatou um prejuízo significativo no segundo trimestre.

Ortberg, de 64 anos, ingressará na Boeing enquanto a fabricante de aviões tenta se recuperar de uma série de problemas de segurança e controle de qualidade.

O novo presidente e CEO da empresa tomará posse no dia 8 de agosto, substituindo Dave Calhoun, que anunciou sua saída da empresa antes do final do ano.

Em um comunicado separado, a Boeing publicou resultados para o segundo trimestre bem abaixo das previsões dos analistas, com um prejuízo líquido de 1,44 bilhão de dólares (8,1 bilhão de reais) devido a menores entregas de aeronaves comerciais e perdas no seu ramo de defesa.

jmb/nro/mr/val/aa