Boeing nomeia novo CEO e relata prejuízo significativo

A Boeing nomeou, nesta quarta-feira (31), Robert “Kelly” Ortberg como seu novo CEO, ao mesmo tempo em que relatou um prejuízo significativo no segundo trimestre.

Ortberg, de 64 anos, tem uma vasta experiência no setor aeronáutico e dirigiu o grupo Rockwell Collins, que mais tarde se tornou subsidiária da RTX, da qual se aposentou em 2021.

O novo CEO ingressará na Boeing no momento em que a fabricante de aviões tenta se recuperar de uma série de problemas de segurança, controle de qualidade e uma baixa na produção.

Ortberg substituirá Dave Calhoun, que anunciou sua saída da empresa antes do final do ano.

Em um comunicado separado, a Boeing publicou resultados para o segundo trimestre bem abaixo das previsões dos analistas, com um prejuízo líquido de 1,44 bilhão de dólares (8,1 bilhões de reais) devido a menores entregas de aeronaves comerciais.

A receita caiu 14,6%, para US$ 16,9 bilhões (95,5 bilhões de reais na cotação atual).

Esses resultados também foram impactados pelos negócios de defesa da Boeing, com contratos a preços fixos nos quais registrou perdas devido a dificuldades na cadeia de suprimentos, maiores custos de engenharia e problemas técnicos.

A Boeing está sob a lupa das autoridades americanas depois que, em janeiro, um 737 MAX, operado pela Alaska Airlines, teve que fazer um pouso de emergência depois que um painel da fuselagem caiu em pleno voo.

O acidente causou indignação no Congresso americano e preocupou os clientes da Boeing.

Dave Calhoun assumiu o cargo em 2020, depois que seu antecessor, Dennis Muilenburg, renunciou após dois acidentes fatais em 2018 e 2019 com o modelo MAX, que foi retirado pelas companhias aéreas por um longo período.

Segundo especialistas no setor, o novo CEO tem que ter experiência em engenharia, no setor aeroespacial, gestão em projetos de grande produção, foco em segurança e habilidades de comunicação, fundamentais para enfrentar o escrutínio das audiências no Congresso.

Em uma mensagem aos empregados, o presidente do conselho diretor da Boeing, Steve Mollenkopf, descreveu Ortberg como um “experiente líder que a indústria aeroespacial respeita profundamente”.

“Há muito trabalho a ser feito, e estou ansioso para começar”, disse Ortberg em um comunicado.

O congressista democrata Rick Larsen, membro do influente Comitê de Transportes na Câmara dos Representantes, recebeu a nomeação de forma positiva.

“O senhor Orberg é um engenheiro mecânico (…) espero que isso signifique que se assegurará que sua principal mensagem para todos seja construir o melhor avião é construir o avião mais seguro do mundo”, escreveu Larsen na rede social X.

Ortberg assumirá o cargo logo depois de uma audiência de dois dias, organizada pela Junta Nacional de Segurança de Transporte em Washington, sobre o incidente da Alaska Airlines.

Após os acidentes de 2018 e 2019, Boeing aceitou se declarar culpada por fraude na certificação do modelo MAX, como parte de um acordo com o Departamento de Justiça, informaram as autoridades em 24 de julho.

