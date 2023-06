Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 13:36 Compartilhe

A Boeing anunciou nesta terça-feira, 20, um acordo com a Air India de um pedido por até 290 novos jatos e serviços expandidos. O anúncio foi feito no Air Show de 2023, após uma cerimônia de assinatura, e é o maior pedido da Boeing no sul da Ásia.

De acordo com a companhia, o pedido inclui 230 jatos que serão entregues, com opção de compra de mais 60.

As empresas já tinham anunciado em fevereiro que a Air India escolheu modelos de jatos da Boeing para trabalhar.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias