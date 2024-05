Boeing entrega menos jatos que esperado, mas ações avançam em NY observando qualidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 17:29 Para compartilhar:

A Boeing entregou menos jatos em abril do que Wall Street esperava. De qualquer forma, as ações estão em alta, porque acertar as coisas é mais importante do que o volume de produção. A empresa anunciou na terça-feira que despachou 24 jatos em abril, incluindo 16 jatos 737 MAX. Isso é uma queda em relação a março, quando a empresa entregou 29 jatos, incluindo 24 jatos MAX. Há um ano, em abril de 2023, a Boeing entregou 26 jatos, incluindo 17 jatos MAX.

Até agora, em 2024, a Boeing entregou 107 jatos, incluindo 82 jatos MAX. Isso se compara a 156 jatos nos primeiros quatro meses de 2023, incluindo 128 jatos MAX. As coisas estão indo devagar para a Boeing e as entregas não estão de acordo com as expectativas de Wall Street. Para o segundo trimestre de 2024, os analistas projetam entregas totais de 112 jatos, incluindo 87 jatos MAX, de acordo com a FactSet. Os números de abril significam que a empresa está atrasada nesse ritmo.

Os investidores já estão cientes do ritmo mais lento da Boeing. A empresa desacelerou intencionalmente a produção para se concentrar na qualidade, após a explosão do plugue da porta de emergência em 5 de janeiro em um jato 737 MAX 9 operado pela Alaska Air. Outra razão pela qual as ações da Boeing nem sempre reagem a números mais fracos do que o projetado é que muitas notícias ruins já estão refletidas no preço das ações.

As ações da Boeing caíram cerca de 27% desde o incidente do 737 MAX 9 em janeiro. Até agora neste ano, as ações da Boeing caíram cerca de 30% no ano, enquanto as ações da Airbus subiram cerca de 14%.

Nesta terça-feira, os papéis da Boeing subiram 1,30% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.