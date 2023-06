Boeing e Airbus anunciam mais encomendas no Paris Air Show

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 16:52 Compartilhe

Boeing e Airbus aceitaram novos pedidos no Paris Air Show, nesta quarta-feira, 21. As ações da Boeing, porém, caíram novamente. A Boeing anunciou oito encomendas de novas aeronaves das empresas indianas Akasa Air, Air Lease e Luxair. Já a Airbus anunciou que a Avolon assinou um acordo não vinculante para encomendar 20 aeronaves A330neo.

Analista do Bank of America, Ronald Epstein escreveu em nota nesta quarta-feira que “até agora, não houve novidades em termos de pedidos” e que anúncios do tipo já haviam sido feitos anteriormente. Na terça, a Boeing havia tornado públicos acordos com Air India, China Airlines e Air Algerie, enquanto a Airbus firmou encomendas com a Air India e com a empresa mexicana Volaris.

A fornecedora de motores a jato Pratt & Whitney, uma unidade da RTX, afirmou estar vendo um “progresso sólido” nas cadeias de suprimento aeroespaciais depois dos gargalos causados pela pandemia. A RTX e a General Eletric, seguem destacando uma forte perspectiva de demanda, mas os problemas com produção e com a certificação de programas-chave persistem.

As fabricantes de aeronaves, por sua vez, estão tentando aumentar a produção para suprir a demanda, mas seguem tendo dificuldades com temores sobre a produção, inclusive nos modelos 737 Max e no A320neo, os mais vendidos da Boeing e da Airbus, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias