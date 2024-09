Boeing considera demissões temporárias para economizar durante greve de funcionários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 16:21 Para compartilhar:

A Boeing planeja congelar contratações, reduzir viagens e está considerando demissões temporárias para economizar dinheiro durante a greve dos trabalhadores da fábrica que começou na semana passada, informou a empresa aos funcionários nesta segunda-feira, 16.

A empresa disse que as medidas, que incluem a redução de gastos com fornecedores, são necessárias porque “nosso negócio está em um período difícil”.

A duração da greve será o principal fator de risco para a liquidez da Boeing, dizem os analistas do UBS em uma nota de pesquisa.

O UBS vê um efeito de fluxo de caixa livre de até US$ 8 bilhões em três cenários de duração da greve: uma greve de algumas semanas com um efeito mínimo, uma greve de um a dois meses resultando em um efeito de US$ 4 bilhões e uma greve até o final do ano resultando em US$ 8 bilhões.

*Com informações da Associated Press e Dow Jones Newswires