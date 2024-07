Boeing compra a fabricante de fuselagens Spirit AeroSystems

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 7:09 Para compartilhar:

A Boeing fechou um acordo para comprar a Spirit AeroSystems, retomando o controle da fabricante de fuselagens que se desmembrou da companhia há duas décadas. A Spirit está no centro de problemas de qualidade que afetam os jatos 737 MAX.

As empresas estão negociando há meses, e os executivos da Boeing acreditam que assumir o controle das operações da Spirit melhorará a segurança e a qualidade da fabricação das aeronaves. A transação envolve o pagamento de US$ 4 bilhões por dois terços da Spirit. O acordo prevê que a companhia se desfaça de fábricas que produzem partes para a Airbus, concorrente da Boeing.

A Spirit foi criada quando a Boeing vendeu algumas fábricas em 2005, em uma iniciativa para se concentrar na montagem final dos jatos. No ano passado, a companhia tinha cerca de 20 mil trabalhadores e receita de US$ 6 bilhões, mas deu prejuízo. A unidade da Spirit em Wichita, no Kansas, fabricou a fuselagem envolvida em um incidente com fixadores defeituosos em um voo da Alaska Airlines, em janeiro.

Peças problemáticas da Spirit têm sido uma questão para a Boeing há anos. Falhas de produção e lapsos de qualidade no fornecedor desaceleraram a produção na gigante da aviação e a deixaram aquém nas entregas às companhias aéreas. *Com informações da Dow Jones Newswires.