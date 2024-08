Boeing aumenta a previsão de demanda da frota de aviões da China para os próximos 20 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 12:12 Para compartilhar:

A China mais do que dobrará sua frota de aviões comerciais até 2043, segundo a Boeing, graças à expansão do setor de aviação para atender à crescente demanda por viagens de passageiros e cargas. A fabricante de aviões norte-americana disse nesta terça-feira, 27, que a China precisará de 8.830 novos aviões comerciais até 2043, acima da previsão de 8.560 do ano passado. Isso representa um quinto das entregas de aviões do mundo nas próximas duas décadas, apontou a Boeing, em sua apresentação anual de projeções para os próximos 20 anos.

A demanda crescente manterá a China no caminho certo para se tornar o maior mercado de aviação do mundo, com a expectativa de que as viagens aéreas cresçam 5,2% ao ano, superando a média global.

“O mercado de aviação comercial da China para passageiros e cargas continua a se expandir, impulsionado pelo crescimento econômico e pelas companhias aéreas que estão construindo suas redes no país”, disse o vice-presidente de Marketing Comercial da Boeing, Darren Hulst.

Cerca de 60% dos novos jatos da China serão destinados ao crescimento, enquanto 40% serão destinados à substituição de jatos antigos por modelos mais eficientes em termos de combustível, segundo a fabricante norte-americana.

A Boeing é o maior cliente do setor de aviação da China, com mais de 10.000 de seus jatos voando com peças fabricadas na China. Fonte: Dow Jones Newswires