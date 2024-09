Boeing anuncia paralisação técnica parcial para milhares de empregados em meio à greve

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 13:49 Para compartilhar:

A fabricante americana de aviões Boeing irá colocar em paralisação técnica rotativa milhares de empregados em meio a uma greve de 3.000 trabalhadores no noroeste do país, anunciou seu presidente, Kelly Ortberg, nesta quarta-feira (18).

Em uma mensagem aos empregados, o executivo disse que a medida afetará todos os níveis de atividade no território americano.

Ortberg revelou que, “para limitar o impacto”, os empregados afetados terão uma semana de paralisação técnica a cada quatro.

Na segunda, a Boeing anunciou fortes cortes de gastos como resposta à greve. Entre as medidas anunciadas estavam as licenças temporárias e o congelamento de contratações, assim como de alguns aumentos salariais.

Quase 95% dos trabalhadores da Boeing representados pelo Distrito 751 rejeitaram o projeto de convênio coletivo anunciado em 8 de setembro e 96% aprovaram o encerramento das atividades.

A greve, que começou com a expiração do convênio coletivo anterior na quinta-feira de semana passada à meia-noite, paralisa duas importantes plantas da Boeing: as de montagem de Renton e Everett, que produzem o 737 MAX – a aeronave mais vendida -, o 777 de transporte de carga, e o avião cisterna militar 767, cujas entregas já estão sofrendo com atrasos.

A última greve na Boeing, que emprega no total 170.000 pessoas, foi em 2008 e durou 57 dias.

elm/mr/atm/dd/ic

BOEING