Boeing 737 com 176 passageiros cai após decolar no Irã

Um avião caiu na manhã desta quarta-feira (8) momentos depois de decolar do aeroporto Imam Khomeini, em Teerã, capital do Irã.

A informação inicial era de que o Boeing 737 transportava 180 passageiros, mas foi corrigida para 176 pessoa, 167 passageiros e nove tripulantes. Todos eles foram confirmados mortos.

De acordo com a imprensa local, a queda se deve a problemas técnicos.

O destino do Boeing, que pertencia à empresa Ukraine International Airlines, era a capital da Ucrânia, Kiev.

O jornalista Bahman Kalbasi correspondente da BBC, publicou no Twitter um vídeo mostrando o momento em que a aeronave cai e explode.

