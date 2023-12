BoE: sistema bancário do Reino Unido está bem capitalizado e com liquidez elevada, diz Ramsden

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 8:41 Para compartilhar:

Vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) para Mercados e Bancos, Dave Ramsden avaliou nesta sexta-feira, 15, que o sistema bancário do Reino Unido está “bem capitalizado” e com níveis de liquidez elevados. Durante discurso em evento da Deloitte Academy, ele acrescentou, porém, que o ambiente de riscos para o setor continua a ser “desafiador”.

Ramsden disse que turbulências bancárias recentes pelo mundo, como os problemas do Credit Suisse na Europa e de bancos menores nos Estados Unidos, não tiveram impacto no sistema bancário do Reino Unido. Ele disse que os desafios aparentes no radar não significam o risco de uma quebra iminente no setor, mas enfatizou a necessidade de que as companhias do setor “mantenham um alto grau de prontidão operacional” para responder aos desafios que surjam.

Em seu discurso preparado, o dirigente não comentou a política monetária.

