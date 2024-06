BoE mantém juro em 5,25% e diz que restrição precisa continuar ‘por tempo estendido’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 8:38 Para compartilhar:

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros pela sétima vez consecutiva, em 5,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 20. A decisão do BoE veio em linha com a expectativa de analistas.

Segundo ata da reunião, sete dos nove dirigentes de política monetária do BC inglês votaram pela manutenção do juro básico. Os dissidentes foram Swati Dhingra e Dave Ramsden, que defenderam corte do juro básico em 25 pontos-base, para 5%.

Em comunicado sobre a decisão, o BoE disse que sua política precisa continuar restritiva “por período de tempo estendido” e que a manutenção do juro básico no nível atual continuará “sob revisão”.

O BC inglês afirmou que indicadores de expectativas da inflação no curto prazo continuaram moderando, mas ressaltou que novas projeções, a ser divulgadas em agosto, ajudarão a avaliar o grau de persistência da inflação.

Em maio, a taxa anual da inflação ao consumidor britânico voltou para a meta de 2% do BoE pela primeira vez em quase três anos, mas a inflação de serviços permaneceu elevada.

O BoE disse ainda que a economia do Reino Unido “parece ter crescido em ritmo mais forte do que o esperado” no primeiro semestre do ano.